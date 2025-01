Union Berlin trifft heute im bundesligainternen Testspiel auf Holstein Kiel. Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, dem 5. Januar, werden Union Berlin und Holstein Kiel sich in einem Testspiel auf die Bundesliga-Rückkehr aus der Winterpause einstimmen. Los geht es im Stadion an der Alten Försterei (Berlin) um 13 Uhr.

Aber wo könnt Ihr im TV und Livestream einschalten? SPOX wirft einen Blick auf die Übertragungssituation.