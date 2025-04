Union Berlin vs. Glasgow Rangers heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Testspiel im TV und Livestream?

Union Berlin bestreitet heute ein Testspiel gegen den schottischen Traditionsklub Glasgow Rangers. Hier erfahrt ihr, wer das Duell live im Free-TV und Livestream zeigt / überträgt.

Die Vorbereitungen auf die Saison 2024/25 laufen auf Hochtouren, auch Bundesligist Union Berlin ist mitten in der Testphase und bestreitet am heutigen Samstag, den 27. Juli, sein drittes Testspiel gegen den schottischen Traditionsklub Glasgow Rangers. Gespielt wird im Stadion an der Alten Försterei in Berlin, wo um 17 Uhr der Anpfiff ertönt.

Die Eisernen gewannen die beiden Testspiele davor gegen Chemie Leipzig (4:0) und Dynamo Kiew (3:2) und wollen diese Serie fortsetzen.