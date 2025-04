Union Berlin vs. FC St. Pauli heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball Bundesliga im TV und Livestream?

Union Berlin und der FC St. Pauli stehen sich heute in der Bundesliga gegenüber. Wir verraten Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Zu Beginn des 2. Spieltags begegnen sich am heutigen Freitag, den 30. August, in der Bundesliga Union Berlin und der FC St. Pauli. Die Partie im Stadion An der Alten Försterei in Berlin geht um 20.30 Uhr los.