Union Berlin rutscht immer tiefer in die Krise! Gegen den FC Augsburg gibt es den nächsten desolaten Auftritt.

Union Berlin schlittert in der Fußball-Bundesliga immer tiefer in die Krise. Mit einem 0:2 (0:2) gegen den Tabellennachbarn FC Augsburg blieb das Team von Trainer Steffen Baumgart bei dessen Heimdebüt auch im elften Pflichtspiel in Serie ohne Dreier, der Vorsprung auf die Abstiegsränge schmilzt.