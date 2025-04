Ungarn vs. Deutschland, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Team im TV und Livestream?

Deutschland beendet heute gegen Ungarn die Nations-League-Gruppenphase. Hier die Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase trifft die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Dienstag, den 19. November, auf Ungarn. Nachdem das Hinrundenduell auf deutschem Boden stattfand, wird die Partie heute in Ungarn in der Puskas-Arena (Budapest) absolviert.