"Was vorgefallen ist, ist inakzeptabel": Ungarn-Trainer tobt nach Spiel gegen Deutschland

Ungarn ist in der Nations League in Deutschland mit 0:5 unter die Räder gekommen. Nach dem Spiel in Düsseldorf fand Trainer Marco Rossi deutliche Worte.

"Für die zweite Halbzeit müssen wir uns schämen. Nach dem zweiten Gegentor sind wir vom Platz verschwunden. Es ist eine Schande", polterte Rossi.

Das DFB-Team führte zur Pause durch ein Tor von Niclas Füllkrug (27.) mit 1:0. Nach dem Seitenwechsel nahm die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Ungarn auseinander. Jamal Musiala (58.), Florian Wirtz (66.), Aleksandar Pavlovic (77.) und Kai Havertz (81.) per Elfmeter stellten auf 5:0.

"In der ersten Halbzeit waren wir konkurrenzfähig - und in der Pause ist nichts Besonderes passiert. Aber was dann vorgefallen ist, ist inakzeptabel, wenn man Ungarn vertritt", sagte Rossi.

Ungarns Verteidiger Bendeguz Bolla pflichtete seinem Coach bei: "Wir müssen erst noch verdauen, was passiert ist. Im Moment kann ich mich nur bei den Fans entschuldigen, die uns nach Düsseldorf begleitet haben. Es ist eine Blamage."