Unfassbarer Krimi: Eintracht Braunschweig hat sich in der Relegation gegen Saarbrücken zum Klassenerhalt gezittert.

Eintracht Braunschweig hat sich in einem Verlängerungs-Krimi den Verbleib in der 2. Bundesliga gesichert. Die Niedersachsen erkämpften im Relegations-Rückspiel gegen den Drittliga-Dritten 1. FC Saarbrücken ein 2:2 (0:2, 0:0) nach Verlängerung und bleiben nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel auch im vierten Jahr in Folge zweitklassig.