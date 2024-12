"Unfassbar schlecht": Nico Schlotterbeck rechnet nach Unentschieden des BVB knallhart mit Dortmunder Mannschaft ab

Der BVB spielt nur remis gegen Hoffenheim. Nico Schlotterbeck richtet im Anschluss drastische Worte an die Dortmunder Mannschaft.

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim ist Verteidiger Nico Schlotterbeck knallhart mit der Leistung der gesamten Mannschaft des BVB ins Gericht gegangen.

"Es war, mal abgesehen von den Auswärtsspielen, mit das schlechteste Spiel, was wir gemacht haben. Das muss man so ehrlich sagen", schimpfte der 25-Jährige (SPOX-Note 3) nach Abpfiff am DAZN-Mikrofon. "In einem Heimspiel. Wo wir gewinnen müssen, weil wir dranbleiben wollen. Das ist unerklärlich. Ein unfassbar schlechtes Spiel von uns."

Vor allem in der zweiten Hälfte sei man kaum in die gegnerische Hälfte gekommen, führte Schlotterbeck aus. "Wir haben unfassbar viele Ballverluste gehabt. Wir hatten keine Klarheit in unserem Spiel. Das war teilweise wahnsinnig." Das Ergebnis sei in dieser Hinsicht nur zweitrangig: "Beim Tor war es ein Einwurf, der natürlich so nicht passieren darf. Aber selbst wenn wir 1:0 gewonnen hätten, wäre das nichts gewesen."