"Unfairer Skandal!" Union-Boss Dirk Zingler legt gegen DFB-Urteil nach - und erhält Zuspruch von anderen Klubs

Der Präsident von Union Berlin attackiert den DFB und Bochum, das Urteil im "Skandalspiel von Köpenick" beschäftigt inzwischen die halbe Liga.

In Dirk Zingler tobte ein Vulkan, der die halbe Bundesliga in Brand stecken könnte. Das Urteil im "Skandalspiel von Köpenick", schimpfte der Präsident von Union Berlin auf dem Heidenheimer Schlossberg, sei ein "Skandal". Zingler erhob schwere Vorwürfe gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) sowie den VfL Bochum - und erhielt Rückendeckung von gleich mehreren Amtskollegen. Das missglückte Debüt des neuen Union-Trainers Steffen Baumgart ging in all der Aufregung um Zinglers Zündeleien völlig unter.