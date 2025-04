"Undiszipliniert und teilweise Harakiri": Thomas Tuchel nach nächstem Bayern-Patzer bedient

Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist nach dem 2:2-Unentschieden beim SC Freiburg alles andere als zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Im Kampf um die Meisterschale hat der FC Bayern München erneut Punkte liegen gelassen. Gegen den SC Freiburg kam der Rekordmeister nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

Die Bayern drehten die Partie in Freiburg nach einem frühen Rückstand durch zwei Traumtore von Mathys Tel, der den angeschlagenen Leroy Sané vertrat, und Jamal Musiala. Als es bereits nach dem sechsten FCB-Sieg gegen den Sport-Club in Folge aussah, traf Lucas Höler spät zum 2:2-Endstand (87.).

"Wir haben komplett ohne Struktur gespielt, wir waren viel zu undiszipliniert und überhaupt nicht in unseren Positionen. Wir haben Angriffe begonnen, wenn es überhaupt nicht losging, haben Ballverluste gehabt in der Vorwärtsbewegung", kritisierte ein sichtlich unzufriedener Tuchel nach Abpfiff bei DAZN. "Wir haben eingeladen zum Kontern, waren nicht in Position, um Kontrolle in den Kontern zu haben, die erste Halbzeit war schlecht.“