Umdenken bei Mathys Tel? Manchester United will offenbar Youngster vom FC Bayern München verpflichten

Manchester United schielt offenbar auf eine Verpflichtung von Mathys Tel vom FC Bayern München. Das berichtet Sky.

Demnach möchten die Red Devils zum kommenden Sommer unbedingt einen neuen Angreifer verpflichten und sind auf der Suche dabei auf den 18-Jährigen gestoßen.

Tel selbst hatte in der Vergangenheit zwar betont, sich beim FC Bayern wohl zu fühlen, sollte der Stürmer allerdings in den kommenden Wochen das Gefühl vermittelt bekommen, dass der Verein in Zukunft nicht auf ihn setzt, könnte ein Umdenken stattfinden. Dann will Tel im Sommer seine Optionen abwägen.

Der 18-Jährige stand in dieser Saison für die Münchner 27-mal auf dem Platz, zumeist kam er allerdings nur von der Bank. Als Joker steuerte Tel sechs Tore und drei Assists bei.

Eine Verbesserung der Lage ist auch in der neuen Saison nicht in Sicht. Mit Harry Kane haben die Bayern nach wie vor einen der besten Stürmer der Welt in den eigenen Reihen, darüber hinaus könnte der deutsche Rekordmeister aufgrund des sich anbahnenden Abgangs von Eric-Maxim Choupo-Moting einen neuen Angreifer verpflichten.