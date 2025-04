UFC-Legende Conor McGregor wettet gegen England und hofft auf Mega-Gewinn

UFC-Legende Conor McGregor drückt am Sonntagabend im EM-Finale Spanien die Daumen - dann würde er noch reicher.

Der irische Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor hofft im Endspiel der Europameisterschaft in Deutschland am Sonntagabend um 21 Uhr im Olympiastadion in Berlin auf einen Sieg von Spanien gegen England. Dann würde der Boxer, der an diesem Tag seinen 36. Geburtstag feiert, um ein hübsches Sümmchen reicher.

McGregor schloss eigenen Angaben auf seinem X-Account zufolge mehrere Wetten ab. Er setzte 100.000 Euro darauf, dass Spanien das Endspiel mit 3:1 gewinnt. Dann würde er 2,6 Millionen Euro erhalten.

Zudem gewinnt McGregor auch im Falle, dass die Furia Roja die Partie überhaupt für sich entscheidet. Dann erhält er 1,1 Millionen Euro. Macht somit insgesamt 3,7 Millionen Euro, die er bei einem 3:1-Finalsieg Spaniens erhalten würde.