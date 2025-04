"Üble Nachrede!" Fitnesscoach Dr. Holger Broich vom FC Bayern München wehrt sich gegen Vorwürfe

In der abgelaufenen Spielzeit musste sich der FC Bayern München immer wieder mit größeren Verletzungssorgen herumplagen, wobei auch Fitnesscoach Dr. Holger Broich in den Fokus der Kritik rückte. Dieser will die Vorwürfe jedoch nicht auf sich sitzen lassen und wehrt sich nun.

"Die Faktenlage ist klar: Wir haben in diesem Jahr keine gute Leistung gebracht und hatten zu viele Verletzte. Aber sich jetzt einen Mann herauszupicken und auf ihn mit dem Finger zu zeigen, finde ich sehr enttäuschend", stellte Broich im Gespräch mit dem kicker klar.

Weiter führte er aus, dass die schwache Spielzeit des deutschen Rekordmeisters nicht nur "an einer Person" festzuhalten sei. "Wo ist die Frage nach der Verantwortlichkeit des gesamten Teams, der Trainer, der Ärzte, der Physios? Jetzt alles an meinem Namen festzumachen, finde ich sehr enttäuschend. Das ist üble Nachrede. Wenn ich für die zahlreichen Verletzungen als einziger den Kopf hinhalten soll, ist das zu einfach und zu billig, wir sind ein Team."