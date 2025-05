Beim Duell mit RB Leipzig überraschte Thomas Müller vom FC Bayern München mit einem besonderen Kleidungsstück.

Als die Feldspieler des FC Bayern München am Samstagnachmittag den Platz in Leipzig betraten, fiel Thomas Müller mit schwarz-gelben Schuhen auf. Das Besondere an Müllers Schuhwerk ist dabei allerdings nicht die Farbe, sondern dass Müller das Modell schon vor knapp 15 Jahren trug – nämlich bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika.