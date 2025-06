Für die Berliner Hertha könnte eine richtungsweisende Zukunftsentscheidung anstehen. Ein Großteil ihrer Anteile wird veräußert.

Am Freitag werden in New York City die Vermögenswerte des Fußballinvestors 777 Partners versteigert. Davon soll nach Informationen des norwegischen Investigativ-Portals Josimar auch Hertha BSC betroffen sein.