Überraschender Schritt: Manchester City denkt wohl über kurioses Angebot an Kevin de Bruyne nach

Wie geht es mit Kevin De Bruyne weiter? Der Belgier soll von ManCity ein kurioses Angebot vorliegen haben.

Kevin De Bruyne soll von Manchester City ein ungewöhnliches Angebot erhalten haben. Offenbar denkt der PL-Klub darüber nach, den Belgier unter ganz bestimmten Umständen ziehen zu lassen.

Einem Bericht des Telegraph zufolge ist City bereit, den Belgier im nächsten Jahr einem seiner Schwesterklubs anzubieten. Der Transfer würde De Bruyne die Möglichkeit bieten, zu einem anderen Verein der City Football Group zu wechseln. Er wurde bereits mit einem Wechsel in die Vereinigten Staaten in Verbindung gebracht, wo der Partnerklub New York City spielt.

De Bruynes Vertrag bei City läuft am Ende der Saison aus. Ab Januar kann er mit anderen Vereinen Gespräche über einen Vorvertrag für einen ablösefreien Transfer im Sommer aufnehmen. Obwohl Citys Hauptziel darin besteht, den Mittelfeldspieler zu halten, soll der Verein Verständnis dafür haben, wenn er sich entscheidet zu gehen.