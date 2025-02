"Überhaupt keine Zweifel, dass wir Bayern wehtun können": Celtic empfängt den FC Bayern München in der Champions League mit irren Zahlen

Celtic geht mit beeindruckenden Statistiken, zwei Schützenfesten und heißblütigen Fans in die Champions-League-Playoffs gegen den FC Bayern.

Paradise: So lautet der Spitzname des Celtic Park, weil er sich direkt neben einem Friedhof befindet. Aktuell herrschen im altehrwürdigen Stadion mit seinen 60.000 Plätzen tatsächlich paradiesische Zustände.

In dieser Saison ist Celtic daheim wettbewerbsübergreifend noch ungeschlagen. 20 von 22 Heimspielen gewann die Mannschaft von Trainer Brendan Rodgers, zuletzt elf in Folge. Die jüngsten Ergebnisse: 5:0 im schottischen FA Cup gegen den Zweitligisten Raith Rovers, 6:0 in der Meisterschaft gegen den FC Dundee.