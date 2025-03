Über ein Jahr vor der WM steht der erste Teilnehmer bereits fest: Japan hat sich das erste Ticket gesichert.

Mit reichlich Bundesliga-Power hat sich Japan als erstes Team auf dem sportlichen Weg für die WM 2026 qualifiziert. Die "Samurai Blue" lösten das Ticket für das Turnier im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko am Donnerstag durch ein 2:0 (0:0) gegen Bahrain. Die Asiaten sind damit zum achten Mal in Folge bei einer WM-Endrunde dabei.