Vom 11. bis 28. Juni kämpfen 16 Nationen bei der U21-EM in der Slowakei um den Titel. Hier die Infos zur Übertragung der heutigen Spiele.

In der Slowakei steigt vom 11. Juni bis 28. Juni die U21-Europameisterschaft. Zum dritten Mal in Folge nehmen 16 Nationen an der Endrunde teil, unter anderem auch die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Antonio Di Salvo.

SPOX verrät Euch, wer die heutigen EM-Spiele live überträgt.