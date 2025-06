Deutschland steht im Finale der U21-EM. Im heutigen Endspiel trifft die Mannschaft von Bundestrainer Antonio die Salvo auf England. SPOX verrät, auf welchem Sender das Spiel zu sehen ist.

Bei der U21-Europameisterschaft steht heute das Finale an. Deutschland kann am heutigen Samstag zum vierten Mal nach 2009, 2017 und 2021 U21-Europameister werden. Gegner der Partie ist England, der Anpfiff erfolgt um 21:00 Uhr im Narodny futbalovy stadion in Bratislava.

ARD, ZDF, Sat.1 oder ProSieben - SPOX verrät, auf welchem Sender die Partie zu sehen ist.