U21 EM 2025: Kommentatoren, Experten und Moderatoren bei der Europameisterschaft mit Deutschland

Wer sind die deutschen Moderatoren, Kommentatoren und Experten bei der U21 EM? SPOX hat alle Infos!

Die Europameisterschaft der U21-Nationalteams in der Slowakei steht kurz bevor. Die Mannschaft um Trainer Antonio di Salvo tritt am Donnerstag, den 12. Juni, zum Auftakt gegen Slowenien an. Um ein erfolgreiches Turnier zu spielen, gilt es, von Beginn an auf der Höhe zu sein, um die nötigen Siege einzufahren. Das Ziel ist indes deutlich. Kapitän Eric Martel gab die Marschroute zum Titelgewinn vor: "Den Pokal hochzuheben, dafür lohnt es sich einfach. Unser klares Ziel ist es, nach Bratislava zu kommen." Bei diesem Vorhaben wird die Aufmerksamkeit durch die Medienanstalten hochgehalten. Alle Spiele der deutschen Elf werden live übertragen und von einer Entourage an Journalisten begleitet.

SPOX verrät Euch, wer in den verschiedenen Funktionen für die Berichterstattung vor Ort sein wird!