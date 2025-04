U17 Bundesliga Finale heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt BVB vs. Bayer Leverkusen im TV und Livestream?

Die U17-Bundesliga sucht ihren Meister. Dafür stehen sich heute im Finale Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen gegenüber. SPOX verrät, wer das Juniorenspiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Während in der Herren-Bundesliga mit Bayer Leverkusen der Meister bereits feststeht, ist dieser Titel in der U17 noch nicht vergeben. Dafür wird am heutigen Sonntag, den 12. Mai, das Finale bestritten. Es stehen sich die U17 von Borussia Dortmund und die U17 von Bayer Leverkusen im Stadion Niederrhein in Oberhausen gegenüber. Der Anpfiff erfolgt um 11 Uhr.

Der BVB setzte sich im Halbfinale gegen RB Leipzig durch, während die Werkself Eintracht Frankfurt aus dem Weg räumte.