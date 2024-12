Twente Enschede vs. Fenerbahce Istanbul, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EL 2. Spieltag im TV und Livestream?

Fenerbahce Istanbul muss heute bei Twente Enschede ran. Wo Ihr das Europa-League-Duell im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel!

Eine ganze Menge an Spielen findet im Rahmen des zweiten Spieltags der Europa League am heutigen Donnerstag (3. Oktober) an. Unter anderem: Twente Enschede vs. Fenerbahce Istanbul. Ab 21 Uhr geht es zwischen den beiden Teams im Grolsch Veste (Enschede) zur Sache.

