Türkei vs. Montenegro, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

Die Türkei und Montenegro begegnen sich heute in der Nations League. Hier die Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Die Vereine dürfen sich ausruhen, stattdessen sind nun die Nationalmannschaften in der Nations League im Einsatz. Der 3. Spieltag steht an und zahlreiche Partien finden am heutigen Freitag, den 11. Oktober, statt. Unter anderem muss die Türkei in der Gruppe B4 gegen Montenegro ran. Ab 20.45 Uhr rollt im Stadion 19 Mayis - in der türkischen Stadt Samsun - der Ball.