Türkei verzichtet vorerst auf Stuttgart-Star Atakan Karazor: Belästigungsvorwürfe als Grund?

Atakan Karazors Nationalmannschaftsdebüt für die Türkei blieb aus. Der Grund dafür ist wohl eine Causa aus dem Jahr 2022.

Atakan Karazor muss auf sein Debüt in der türkischen Nationalmannschaft warten. Obwohl ihn Trainer Vincenzo Montella in den Kader berief, fehlte der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart am Freitag beim 1:0-Sieg gegen Montenegro im Aufgebot.

Karazor wurde von Montella für die Nations-League-Spiele der Türkei gegen Montenegro und Island berufen, stand gegen Montenegro aber nicht im Spieltagskader. Der Mittelfeldspieler hatte sich erst vor wenigen Tagen dazu entschlossen, künftig für die Türkei aufzulaufen.

Laut der Zeitung Malatya Söz verzichtete der türkische Verband aus "technischer Sicht" auf Karazor. In Montellas Aufgebot stehen schließlich mehr Spieler als es bei Spielen der Nations League Kaderplätze gibt. Türkischen Medienberichten zufolge waren jedoch Belästigungsvorwürfe, die um den 28-Jährigen kursieren, Grund für die vorläufige Nicht-Nominierung.