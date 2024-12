TSV 1860 München vs. SV Wehen Wiesbaden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream

TSV 1860 München vs. SV Wehen Wiesbaden könnt Ihr heute im TV und Livestream sehen. Wer das Spiel der 3. Liga zeigt? Das verrät dieser Artikel.

Der TSV 1860 München empfängt im Stadion an der Grünwalder Straße (München) am heutigen Samstag (5. Oktober) den SV Wehen Wiesbaden im Rahmen des 9. Spieltags der 3. Liga. Ab 14 Uhr rollt dort heute der Ball. Schon gewusst? In unserem Datencenter versorgen wir Euch mit Live-Spielständen.

SPOX verrät, wo das Duell heute im TV und Livestream gezeigt wird.