TSG Hoffenheim vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Der TSG Hoffenheim und RB Leipzig eröffnen heute den 32. Spieltag der Bundesliga. Wer das Duell live im TV und Livestream zeigt / überträgt, wird in diesem Artikel erklärt.

Der 32. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Freitag, den 3. Mai, mit einem Duell zwischen der TSG Hoffenheim und RB Leipzig eröffnet. Um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff, gespielt wird in der PreZero-Arena in Sinsheim, der Heimstätte der TSG.

Die Sachsen können mit einem Sieg noch einmal Druck auf den Tabellendritten VfB Stuttgart ausüben, während die TSG noch Chancen auf die Europa-Plätze wahren möchte.