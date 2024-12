TSG Hoffenheim vs. FCSB Bukarest, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EL im TV und Livestream?

Die TSG Hoffenheim empfängt in der Europa League FCSB Bukarest. Wie verraten Euch alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Die TSG Hoffenheim empfängt am heutigen Donnerstag (12. Dezember) in der Europa League FCSB Bukarest. Der Anpfiff für das Duell am 6. Spieltag ist um 18.45 Uhr, gespielt wird in der PreZero Arena in Sinsheim.

Nach der Niederlage in Braga steht die TSG in der Europa League unter Zugzwang. Die Mannschaft von Christian Ilzer steht aktuell mit fünf Punkten auf dem 25. Tabellenplatz, was keine Teilnahme an der Play-off-Runde bedeuten würde. Möchten die Kraichgauer weiterhin international vertreten sein, benötigt die TSG unbedingt einen Heimsieg. Gelingt ihnen das heute gegen Bukarest?

