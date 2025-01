TSG Hoffenheim vs. FC Augsburg, Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Testspiel im TV und Livestream?

Die TSG Hoffenheim und der FC Augsburg treffen in einem Testspiel aufeinander. SPOX verrät, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Bundesliga läuft auf Hochtouren. Am heutigen Montag (6. Januar) treten die Bundesligisten TSG Hoffenheim und FC Augsburg gegeneinander an. Gespielt wird im Dietmar-Hopp-Stadion (Hoffenheim). Das Spiel findet "aus organisatorischen Gründen" unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Anpfiff ertönt um 14 Uhr.

Das Ligaduell zwischen Hoffenheim und dem FCA am 10. November endete mit einem torlosen Unentschieden.