TSG Hoffenheim vs. Dynamo Kiew, Europa League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EL 2. Spieltag im TV und Livestream?

Die TSG Hoffenheim empfängt in der Europa League Dynamo Kiew. SPOX verrät, wie Ihr beim Spiel live mit dabei sein könnt.

Nachdem es an den vergangenen zwei Tagen noch in der Champions League rund ging, ist am heutigen Donnerstag (3. Oktober) die Europa League mit dem 2. Spieltag an der Reihe. Mit im Einsatz ist auch die TSG Hoffenheim, die in der heimischen PreZero-Arena (Sinsheim) um 18.45 Uhr auf Dynamo Kiew aus der Ukraine trifft.