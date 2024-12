Victor Boniface bringt Bayer Leverkusen in Hoffenheim wieder in die Spur

Bayer Leverkusen hat die erste Punktspiel-Niederlage nach 15 Monaten gut weggesteckt und nach dem 2:3 vor zwei Wochen gegen RB Leipzig mit einem souveränen 4:1 bei der TSG Hoffenheim geantwortet.

Die verwöhnten Fans feierten lautstark mit "Sieg"-Rufen, "Scorerkönig" Victor Boniface lag sich mit seinen Mitspielern in den Armen. Das Gefühl des Erfolgs war bei den Doublegewinnern von Bayer Leverkusen schnell wieder zurück.

Schon in Spiel eins nach der ersten Punktspiel-Niederlage nach gut 15 Monaten kehrte die Werkself durch das 4:1 (2:1) bei der TSG Hoffenheim gleich wieder zurück auf Erfolgskurs - und stellte unter Beweis, das sie die Pleite gegen RB Leipzig (2:3) gut weggesteckt hat.

"Natürlich freut es uns, dass wir hier gewonnen haben. Unsere Maßgabe war, wieder dominanter aufzutreten", sagte Sportchef Simon Rolfes bei Sky: "Ich glaube, dass wir hochverdient gewonnen haben." Vor allem Boniface, der sich beim Jubel kurioserweise die Hose etwas runtergezogen hatte, glänzte nicht nur aufgrund seiner beiden Treffer (30./75.) bei Bayers zweitem Saisonsieg. "Es war wichtig", betonte er, "dass wir zurückgeschlagen haben."

Neuzugang Martin Terrier nach Vorarbeit des Nigerianers (17.) und Florian Wirtz per Foulelfmeter (72.) trafen ebenfalls für die Leverkusener, die am Donnerstag zum Auftakt der Champions League bei Feyenoord Rotterdam antreten müssen. Die TSG kassierte die zweite Pleite in Folge. Daran änderte auch das Tor von Mergim Berisha (37.) nichts.