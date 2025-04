Tschechien vs. Türkei heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

Die Türken müssen heute am letzten Spieltag der Gruppenphase gegen Tschechien ran. In diesem Artikel wird erklärt, wer die Begegnung live im Free-TV und Livestream zeigt / überträgt.

Am heutigen Mittwoch, den 26. Juni, stehen sich im letzten Spiel der Gruppe F Tschechien und die Türkei gegenüber. Der Anpfiff zur Partie erfolgt um 21 Uhr, als Spielstätte dient das Hamburger Volksparkstadion.

Parallel dazu treten in der Gruppe F Portugal und Georgien gegeneinander an. Die Portugiesen sind die einzigen, die bereits vor dem finalen Gruppenspiel Gewissheit haben. Cristiano Ronaldo und Co. werden die Vorrunde auf jeden Fall als Erster beenden.