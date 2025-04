Tschechien, Kader bei der EM 2024: Wer steht im Aufgebot und wer fehlt?

Tschechien hat sich für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert. SPOX verrät Euch, wer im Aufgebot der Tschechen steht und wer nicht mit dabei ist.

Die EM-Qualifikation lief für Tschechien ganz und gar nicht rund. Als Zweiter in ihrer Qualifikationsgruppe konnten sich die Tschechen gerade so ein Ticket für die Europameisterschaft in Deutschland sichern.

Bei der EM 2024 bekommt es Tschechien in der Gruppe F mit Portugal, der Türkei und Georgien zu tun.

SPOX blickt für Euch auf den Kader der Tschechischen Republik für die EM 2024.