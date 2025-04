"Trillion-Dollar-Team", ein angeblicher Auftragsmord - und Kevin De Bruyne bald mittendrin? Der "gruselige" Aufstieg des reichsten Fußballklubs der Welt

Neom SC aus einer saudischen Fantasiestadt gilt als reichster Klub der Welt. Nun ist der Verein erstklassig, De Bruyne soll her.

Von fliegenden Autos fehlte noch jede Spur, als der Neom SC den Aufstieg in die saudische Premier League feierte. Auch fleißige Roboter waren beim wohl reichsten Klub der Welt nicht zu sehen. Doch das alles soll sich bald ändern. Denn der Verein aus Tabuk, der vor zwei Jahren noch vor dem Abstieg in die vierte Liga stand, hat Großes vor. Erst sollen Stars wie Kevin De Bruyne kommen - und dann der Umzug in eine Fantasiestadt erfolgen, die Kritiker schon jetzt als "gruselig" bezeichnen.