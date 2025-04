Trennung von Thomas Tuchel offenbar hoch wahrscheinlich - duelliert sich der FC Bayern mit Liverpool um den Nachfolger?

Der FC Bayern München wird sich nach Saisonende im kommenden Sommer angeblich mit hoher Wahrscheinlichkeit von seinem aktuellen Trainer Thomas Tuchel trennen. Das geht aus einem Bericht der englischen Zeitung The Times hervor.

Das Blatt will darüber hinaus erfahren haben, dass sich der derzeit kriselnde deutsche Rekordmeister ein Duell mit dem FC Liverpool um die Verpflichtung von Xabi Alonso liefern wird, der aktuell noch bis 2026 bei Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen unter Vertrag steht.

Tuchel, bis 2025 vertraglich an den FCB gebunden, musste mit dem FC Bayern zuletzt zwei Niederlagen ohne eigenen Torerfolg in Serie verkraften. Die Münchner verloren zunächst mit 0:3 im Top-Spiel der Bundesliga gegen Leverkusen, wodurch der Rückstand auf die Werkself auf bereits fünf Punkte angewachsen ist.

Am Mittwochabend setzte es dann eine 0:1-Pleite im Hinspiel des Achtelfinals der Champions League bei Lazio in Rom. Tuchel ist daher stark in die Kritik geraten.