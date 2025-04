"Traum-Debüt": Noussair Mazraoui und Joshua Zirkzee bei Manchester United mit Lob überschüttet

Die ehemaligen Bayern-Profis Joshua Zirkzee und Noussair Mazraoui haben beim 1:0-Sieg von Manchester United gegen den FC Fulham einen Traumstart hingelegt. Beim Eröffnungsspiel der neuen Premier-League-Saison kam mit Matthijs de Ligt auch ein weiterer Ex-Münchner für die Red Devils zum Einsatz.

Den besten Start vom Trio erwischte eindeutig Zirkzee. Der 23-Jährige, in diesem Sommer für 42 Millionen Euro vom FC Bologna zu United gewechselt, wurde in der 61. Spielminute von Trainer Erik ten Hag für Mason Mount eingewechselt und traf in der 87. Minute zum 1:0-Siegtreffer. "In meinem ersten Heimspiel zu gewinnen und das Tor zu schießen - es hätte nicht besser laufen können", freute sich Zirkzee nach dem Spiel bei Sky Sports. Es sei ein "unglaubliches Gefühl". Man könne es nicht genauer erklären, "es ist einfach sehr schön".

Ten Hag hatte für Zirkzees "Traum-Debüt", wie das englische Boulevardblatt The Sun seine Leistung bewertete, nichts als Lob übrig. "Das wird ihm und den Fans Glauben geben. Das ist ein sehr guter Anfang." Er habe viele Fähigkeiten, "die wir nicht hatten und die er sofort gezeigt hat". Zirkzee sei "im Kombinationsspiel sehr gut, davon werden unsere Offensivspieler profitieren."