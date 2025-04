Transfermarkt: Wann öffnet und schließt das Transferfenster der Bundesliga, Premier League und Co. im Winter?

Mithilfe des Transfermarkts können sich die Klubs Europas auch im Winter verstärken. SPOX verrät, wann die Transferfenster in den verschiedenen Ländern öffnen und wieder schließen.

Wie jedes Jahr bekommen die europäischen Vereine auch in diesem Winter die Chance, ihre Kader mit Neu-Verpflichtungen zu verbessern oder mit Abgängen Geld in die Kasse zu spülen. Dafür muss zuerst das Transferfenster geöffnet werden. Was die Öffnung und die Schließung des Transferfensters betrifft, kommt es von Land zu Land zu Abweichungen.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wann die Transferfenster in Europa öffnen und schließen.