Transfer noch in dieser Woche? Jeremie Frimpong möchte Bayer 04 Leverkusen offenbar unbedingt verlassen

Jeremie Frimpong will Meister Bayer 04 Leverkusen angeblich unbedingt verlassen. Laut Sky könnte ein Transfer noch in dieser Woche über die Bühne gehen.

Demnach strebt der Niederländer einen Transfer noch in diesem Sommer an. Dem Vernehmen nach kann Frimpong noch bis zum Ende der Woche aus seinem bis 2028 laufenden Vertrag bei Bayer Leverkusen herausgekauft werden. Kostenpunkt: 40 Millionen Euro. Denkbar ist dem Bericht zufolge jedoch auch ein Transfer nach Ablauf der Klausel.

Der 23-Jährige wurde in den letzten Wochen und Monaten mit einer Vielzahl an internationalen Topvereinen in Verbindung gebracht. Unter anderem sollen Real Madrid, der FC Barcelona, PSG, der FC Arsenal und beide Manchester-Klubs Interesse zeigen.