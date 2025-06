Transfer-Dreierpack beim FC Bayern bahnt sich an: Zwei Spieler wechseln wohl zu Dinamo Zagreb

Neben Gabriel Vidovic zieht es offenbar einen weiteren Spieler des FC Bayern zu Dinamo Zagreb. Zudem gibt es einen ablösefreien Abgang.

Nach einer Leihe in der Saison 2023/24 wird sich Gabriel Vidovic Dinamo Zagreb in diesem Sommer fest anschließen, das berichteten Medien zuletzt übereinstimmend. In Zagreb soll er einen langjährigen Vertrag unterschreiben, die Bayern kassieren wohl eine Ablöse im niedrigen einstelligen Millionenbereich. Doch nicht nur Vidovic wird den Rekordmeister offenbar gen Kroatien verlassen.