Trainer von Top-Klub spricht offen über Interesse an Frankreichs Weltmeister Paul Pogba: "War immer ein Champion"

In wenigen Monaten darf Paul Pogba wieder spielen. Ein Top-Klub schließt eine Verpflichtung nicht aus.

Olympique Marseille hat Interesse an einer Verpflichtung von Paul Pogba. Das bestätigte Trainer Roberto De Zerbi während einer Pressekonferenz am Freitag. Aktuell ist Pogba, französischer Weltmeister von 2018, ohne Klub, nachdem sein Vertrag bei Juventus Turin in November aufgrund seiner Dopingsperre aufgelöst wurde. Bis März 2025 darf Pogba nicht in einem offiziellen Spiel auflaufen.