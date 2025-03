Nachdem er heftig am Spielfeldrand protestiert hatte, sollte Fonseca die Rote Karte sehen. Da verlor der OL-Trainer erst recht seine Beherrschung.

Das Groupama-Stadion ist am Sonntag während des Spiels zwischen Lyon und Brest (2:1) Schauplatz einer ebenso verblüffenden wie unwürdigen Szene geworden. Während seine Mannschaft gerade drauf und dran war, einen wertvollen Sieg einzufahren, verlor Paulo Fonseca in einem Moment extremer Anspannung völlig die Nerven. Der Trainer von Lyon wurde in der Schlussphase des Spiels nach einem heftigen Protest ausgeschlossen und ereiferte sich auf schockierende Weise.