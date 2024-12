Tottenham Hotspur begegnet heute in der Premier League dem FC Liverpool. SPOX verrät Euch, wer das Topspiel live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 22. Dezember, treffen in der Premier League Tottenham Hotspur und der FC Liverpool aufeinander. Die Begegnung am 17. Spieltag wird um 17.30 Uhr im Tottenham Hotspur Stadium in London angestoßen.

Wer das Topspiel am heutigen Tag live überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.