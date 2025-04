Tottenham Hotspur vs. FC Arsenal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Derby in der Premier League im TV und Livestream?

In der Premier League steht am heutigen Sonntag das Londoner Derby zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Arsenal an. Wir zeigen Euch, wer die Partie live im TV und Livestream überträgt.

Für den FC Arsenal zählen im Rennen um den Titel in der Premier League nur noch Siege. Vor dem 35. Spieltag liegen die Gunners zwar vier Zähler vor Konkurrent Manchester City, hat aber zwei Partien mehr als die Citizens absolviert.

Auf der Gegenseite hat jedoch auch Tottenham die Zähler bitter nötig. Die Spurs liegen aktuell sechs Punkte hinter dem letzten Champions-League-Platz, den aktuell Aston Villa belegt.