Bei United floppte der Brasilianer, doch in Spanien blühte er auf. Dennoch sollte er nicht zurückkommen, meint ein Ex-Trainer.

Rene Meulensteen, ehemaliger Co-Trainer bei Manchester United, hat die Red Devils davor gewarnt, Flügelspieler Antony nach dessen Leihe zu Real Betis wieder ins Old Trafford zurückzuholen. Er glaubt, dass der Brasilianer im Umfeld in Manchester und in der Premier League nicht funktionieren wird, auch wenn er in der Rückrunde für die Andalusier zu überzeugen wusste.