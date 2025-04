EM 2024, Torhymne DFB-Team: Warum läuft nicht Major Tom, wenn Deutschland trifft?

Der ausdrückliche Wunsch vieler deutscher Fans ist es, dass bei der Heim-EM "Major Tom" von Peter Schilling als Torhymne verwendet wird. Warum es jedoch nicht dazu kommen wird, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ist in vollem Gange. Das DFB-Team hat nach enttäuschenden Ergebnissen bei den vergangenen drei Turnieren einiges wiedergutzumachen. Das erste Ziel ist, die Gruppe A mit den Gegnern Schottland, Schweiz und Ungarn zu überstehen. Und das hat Deutschland problemlos geschafft. Mit dem 1:1 im letzten Spiel gegen die Schweiz hat man den Gruppensieg fixiert. Im Achtelfinale muss man gegen den Zweiten der Gruppe C (England, Dänemark, Serbien, Slowenien) ran.

Für den Titel e braucht es Tore. Im Vorfeld gab es bereits Diskussionen über die Torhymne, die nach jedem deutschen Treffer abgespielt werden sollte. Der Favorit bei den Fans war eindeutig "Major Tom" von Peter Schilling. In März unterzeichneten knapp 70.000 Fans sogar eine Petition, das Lied zur offiziellen Torhymne der deutschen Nationalmannschaft zu machen. Auch Kai Havertz ist begeistert von der Idee, er finde die Hymne "richtig geil, überragend".

Warum daraus jedoch nichts wird, erfahrt Ihr im Artikel.