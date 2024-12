Absage an zwei interessierte Klubs? Thomas Tuchel übernimmt offenbar englische Nationalmannschaft

Thomas Tuchel wird offenbar neuer Trainer der englischen Nationalmannschaft. Nach Informationen der Zeitung The Times hat sich der 51-Jährige mit dem Verband FA auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Auch die Bild-Zeitung sowie Fabrizio Romano berichten von einer Übereinkunft in den Verhandlungen. Laut dem Transferexperten Nicolò Schira wird Tuchel bei den Three Lions einen Vertrag bis nach der Weltmeisterschaft 2026 unterzeichnen. Die offizielle Verkündung des Deals soll in den kommenden Tagen stattfinden.

Wie Schira weiter schreibt, habe der Deutsche sogar zwei Klubs, die erst in der vergangenen Woche an ihn herangetreten seien, eine Absage erteilt, um künftig die englische Nationalmannschaft zu trainieren.

Sky Italia ergänzt, dass die Amtszeit Tuchels am 1. Januar 2025 beginnen soll. Während die Kollegen von Sky UK berichten, dass der neue Trainer der Three Lions ein Jahresgehalt zwischen 4,5 und 5 Millionen Pfund (5,5 bis 6 Millionen Euro) verdienen und am Mittwoch um 14:30 Uhr deutscher Zeit vom englischen Verband vorgestellt werden soll.

Angesprochen auf ein mögliches Engagement Tuchels als Nationaltrainer hatte sich Bayern-Stürmer Harry Kane lobend über seinen Ex-Coach geäußert. "Ich kenne Thomas durch das letzte Jahr natürlich sehr gut. Er ist ein fantastischer Trainer und ein fantastischer Mensch. Ich bin mir sicher, dass die FA [Englischer Fußballverband, Anm.d.Red] mich kontaktieren wird, wenn sie mehr über dieses Thema wissen", so Kane.