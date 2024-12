"Sehe keine Notwendigkeit": Ehemaliger Nationalspieler rät Angelo Stiller von Rückkehr zum FC Bayern München ab

Strunz rät Stiller von einem Bayern-Wechsel ab. Der Ex-FCB-Profi spricht zudem über Kompany und Kane.

Thomas Strunz hat Angelo Stiller vom VfB Stuttgart davon abgeraten, zum FC Bayern München zu wechseln.

"Warum sollte Stiller jetzt zum FC Bayern gehen? Ein Palhinha, der für 50 Millionen Euro als Holding Six geholt wurde, schaut zu. Stiller wird nicht besser, wenn er auf der Bank sitzt", sagte Strunz bei Sky.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend des deutschen Rekordmeisters. Enttäuscht zog der gebürtige Münchner 2021 von den Bayern zur TSG Hoffenheim weiter, ehe er 2023 in Stuttgart landete und dort zum deutschen Nationalspieler reifte.

"Er hat eine verantwortliche Rolle beim VfB übernommen und spielt in der Champions League. Von daher sehe ich keine große Notwendigkeit für ihn, zum FC Bayern zu wechseln. Auch wenn er sicherlich das Ziel hat, irgendwann beim besten Verein in Deutschland oder im Ausland zu spielen. Er und Sebastian Hoeneß kennen sich seit Jahren, es ist aktuell eine perfekte Kombination. Wenn Bayern auf ihn zugeht, dann hätte das noch einmal eine ganz andere Wertigkeit", so Strunz.