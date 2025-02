Tabellenführung verloren! Dompé bewahrt HSV vor Niederlage - FCK bleibt ganz oben dran, Riemann sieht Rot

Der HSV bleibt unter Polzin weiter ungeschlagen, muss Köln aber Platz 1 überlassen. Kaiserslautern und Fürth feiern wichtige Sieg.

Unentschieden statt Big Points: Der Hamburger SV ist im Topspiel der 2. Liga gegen Hannover 96 nicht über ein wildes 2:2 (1:0) hinausgekommen - musste am Ende aber mit dem Punkt sogar zufrieden sein. In einer hektischen Schlussphase glich Jean-Luc Dompé (84.) mit einem sehenswerten Freistoßtreffer noch aus, Hannover hatte nach den beiden Toren von Nicolò Tresoldi (53.) und Rabbi Matondo (79.) in einem spannenden Nordduell schon wie der Sieger ausgesehen. Neben Dompé traf zudem Silvan Hefti (15.) im Volksparkstadion.