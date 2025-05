Hessen Kassel und Wehen Wiesbaden spielen heute um den Landespokal-Titel. Wer den Finaltag der Amateure im TV und Stream zeigt, gibt es hier.

Am heutigen Samstag, den 24. Mai, duellieren sich Hessen Kassel und der SV Wehen Wiesbaden im Finale des Landespokals Hessen miteinander. Um 17.30 Uhr soll es in der PSD Bank Arena in Frankfurt am Main rund gehen.

Die Fanszene vom KSV Hessen Kassel hat sogar einen Sonderzug nach Frankfurt organisiert.

Doch wer zeigt / überträgt den Finaltag der Amateure im TV und Livestream? SPOX liefert Euch die Antwort.