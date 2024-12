SV Wehen Wiesbaden vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Dynamo Dresden gastiert heute in der 3. Liga beim SV Wehen Wiesbaden. Wer die Partie live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Mittwoch, den 23. Oktober, treffen in der 3. Liga der SV Wehen Wiesbaden und Dynamo Dresden aufeinander. Die Begegnung am 11. Spieltag wird um 19.00 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden angepfiffen.

SPOX verrät Euch, wer die Partie live im TV und Livestream zeigt.